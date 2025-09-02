Devlet korumasındaki kızlar şampiyon oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul'daki çocuk evlerinde kalan kız çocuklarının oluşturduğu voleybol takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 7 farklı kuruluşta kalan 20 kız çocuğundan oluşan takım, zorlu seçim süreci ve yoğun antrenmanların ardından başarıya ulaştı. İstanbul'u temsil eden 12 sporcu, farklı semtlerden saatlerce yol katederek antrenmanlara katıldı. Takım, sadece sportif değil, aynı zamanda duygusal dayanışma ve aidiyet duygusuyla da öne çıktı.





HAYATA TUTUNUYORLAR

İl Müdürlüğü Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Birim Sorumlusu Bülent Aksu, sporun çocukların hayata tutunmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, kızların elde ettiği bu başarının toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığını vurguladı. Antrenör Halim Özan ise çocukların spora duyduğu tutkuyla büyük bir başarıya imza attığını ifade ederek, "Geçen yıl ikinci olan takım bu yıl şampiyonluğu kazandı" dedi. AA