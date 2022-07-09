Haberler Yaşam Haberleri Devlet Su İşleri dev personel alımına başlıyor! 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman, kontenjanlar belli mi?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 10:24

Devlet Su İşleri dev personel alımına başlıyor! 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman, kontenjanlar belli mi?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamaya göre 196 adet sözleşmeli destek personel alınacağını duyurdu. Büyük kamu istihdamı böylece devam ediyor. Vatandaşlar da düşük KPSS puanı isteyen personel alımı için araştırmalar yapıyor. DSİ personel alımı başvuru şartları neler, ne zamana kadar sürüyor sorusunu yöneltiyor. İşte DSİ personel alımı kontenjanları ve daha fazlası!

Devlet Su İşleri dev personel alımına başlıyor! 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman, kontenjanlar belli mi?

DSİ açıklama ile birlikte 200'e yakın kişinin devlette istihdam edileceği bildirildi. Şartlar, kontenjanlar, başvuru tarihi ve detaylar belli oldu. Destek personeli branşında vatandaşlar devlette istihdam edilecek. Vatandaşlar da DSİ personel alımı başvuru şartlarını merak ediyor? Peki, DSİ personel alımı başvuru tarihleri ne? İşte detaylar

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Temmuzda başlayacak ve 30 Temmuza kadar sürecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet Su İşleri dev personel alımına başlıyor! 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman, kontenjanlar belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA