Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan’da yaralar hızlı şekilde sarılıyor

Elbistan Afet Kriz Yönetim Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Özgür Başar, depremlerin ardından her geçen gün hayatın normale dönmeye başladığı ilçede devam eden çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Depremde 930 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başar, "Enkazdan 1812 vatandaşımız yaralı olarak çıkarıldı. Bugün itibarıyla alanda 4 bin 52 personeliniz görev yapıyor. İlçe genelinde 900 araç, enkaz kaldırma ve diğer amaçlı çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Başar, konteyner kentlerin altyapısının oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Konteyner kentlerde yaşam başladı. Vatandaşlarımızın konteyner kent talepleri e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Konteyner kentler üç lokasyonda ve 4 bin 200 adet olarak planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından ilçe genelinde 5 bin 790 çadır kurulduğunu, bunlarda 21 bin 298 kişinin barındığını anlatan Başar, ilçe genelindeki kamu binalarında 2 bin 500 kişinin kalmaya devam ettiğini aktardı.

Başar, çadır kentlerde kalan 25 bin 573 depremzedeye psikososyal destek verildiğini de söyledi.

"200 ENKAZIMIZ TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR"

Elbistan genelinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başar, "Enkaz kaldırma ve rehabilitasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 200 enkazımız tamamen kaldırılmıştır. Zarar tespit bilgilerinde de sisteme kaydedilen konut sayımız 7 bin 551, iş yeri sayısı 1032, zarar gören araç sayımız da 55 civarındadır." diye konuştu.

Başar, ilçe genelinde ağır ve hasarlı binalar dışında tüm evlere elektrik, su ve doğal gaz verilmeye başlandığını aktardı.

Depremin ardından devletin tüm kurumlarının Elbistan'da seferberlik ilan ettiğine dikkati çeken Başar, "Gerçekten burada çok koordineli ve milletimizle birlikte bütün olmuş şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm milletimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz." dedi.