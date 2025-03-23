‘Devletimiz sayesinde ramazanımız güzel geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler Ramazan'ı en güzel haliyle yaşamaya çalışıyor. Kimi depremzedeler Ramazan'ı yeni evlerinde geçirirken, kimisi ise konteyner kentlerde oruçlarını tutuyor. Bu yıl ise Ramazan'ı huzurla geçirdiklerini SABAH'a anlatan Battalgazi İlçesi Malet Konteyner kentte kalan ve TOKİ evi için sıra bekleyen Kadir (28) ve Kevser Öztürk çifti ise, "Devletimiz elektrik, su ve ısınma ihtiyaçlarımızı karşılayıp, gıda desteği veriyor ve bu sayede ramazanımız çok güzel geçiyor" dedi. Depremzedelerden Battalgazi ilçesi'ndeki Gelinciktepe TOKİ konutuna yerleşen Ozan (53) ve Nurcan Aykol (40) çifti de, "TOKİ tamamlanınca evimize kavuştuk. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu" diye konuştu.