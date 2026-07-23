Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü Cüneyt Bükrü İdaresinde ki 06 EBT 601 plakalı aracın seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçması sonucunda araç alev aldı.

Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden şahıs Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.