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Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:26 Son Güncelleme: 23.07.2026 23:33

Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

İHA
Devrek’te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü
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Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü Cüneyt Bükrü İdaresinde ki 06 EBT 601 plakalı aracın seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçması sonucunda araç alev aldı.

Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden şahıs Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü
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