Devrilen konteyner can aldı

Ankara'da çıkan fırtınada üzerine konteyner düşmesi sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Üçler Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak çalışan Üçler Kılıç, Ayaş'ın İlhanköy Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesinde mangal yaktı. Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler Kılıç, çıkan fırtınada 25 metre sürüklenen konteynerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sırasında eşi Gülten Kılıç (36), kızı Esma (14) ve 6 aylık bebeği Salih Ege evdeydi. Fırtınada devrilen konteynerin önünde bulunan otomobilin de ağır hasar aldığı öğrenildi. Üçler Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.