Devrilen motosikletteki yolcu hayatını kaybetti

Bodrum Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 20 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde cadde üzerinde seyreden M.D. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre dönüş yapan U.K. yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Devrilerek sürüklenen motosikletten düşen yolcu 22 yaşındaki Halil Altın, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.