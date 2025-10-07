DGS ek tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 DGS ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

2025 DGS ek tercih süreci başladı. Yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz üzerinden boş kontenjanlara tercih yapabiliyor. İşlemler, belirlenen tarihlerde e-Devlet veya ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden tamamlanacak.Peki,DGS ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.
7-13 Ekim tarihleri arasında DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak.
İlk yerleştirme verilerine göre DGS boş kalan kontenjanlar ve puanları kılavuzda belirtildi: