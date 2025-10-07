Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 DGS ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 15:49

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci başladı. Yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından erişime açılan ek tercih kılavuzu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Adaylar, kontenjanı bulunan programlar arasından tercihlerini belirlenen tarihler içinde yapabilecek. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır ve tercih süreci ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

2025 DGS ek tercih süreci başladı. Yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz üzerinden boş kontenjanlara tercih yapabiliyor. İşlemler, belirlenen tarihlerde e-Devlet veya ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden tamamlanacak.Peki,DGS ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

DGS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.

7-13 Ekim tarihleri arasında DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak.

TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025

İlk yerleştirme verilerine göre DGS boş kalan kontenjanlar ve puanları kılavuzda belirtildi:

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 DGS ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?
