DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kılavuzda bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve özel şartları yer alacak. Bu yıl yaklaşık 103 bin aday tercih yaptı, ancak 19 bin kontenjan boş kaldı. Elektronik kayıtlar 15 Eylül'de sona ererken, üniversitelere şahsen kayıt 17 Eylül'e kadar yapılabilecek. Adaylar şimdi gözlerini ek tercihler ve boş kontenjanlara çevirmiş durumda. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?