DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kılavuzda bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve özel şartları yer alacak. Bu yıl yaklaşık 103 bin aday tercih yaptı, ancak 19 bin kontenjan boş kaldı. Elektronik kayıtlar 15 Eylül'de sona ererken, üniversitelere şahsen kayıt 17 Eylül'e kadar yapılabilecek. Adaylar şimdi gözlerini ek tercihler ve boş kontenjanlara çevirmiş durumda. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt işlemleri 17 Eylül tarihine kadar sürecek.
Kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve adaylar için ek tercih kılavuzu yayımlanacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, DGS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının son günlerine doğru başlaması bekleniyor.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyurularda. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt işlemleri 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Kayıt yaptırılmayan programlar ve boş kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilecek, ardından ek tercih kılavuzu adayların erişimine açılacak. Tüm bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, DGS ek tercihlerin Eylül ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.
2025 DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları yayımladı. Listede hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığı ve taban puanlar net olarak görülebiliyor. Üniversitelerin ek kontenjan bilgileri ise ÖSYM tarafından hazırlanan ek tercih kılavuzunda detaylı şekilde yer alacak.
