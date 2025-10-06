Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?
DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak ek tercih kılavuzunu ve başvuru tarihlerine dair açıklamaları merak ediyor. Ek tercih sürecinde hangi programlara kontenjan kaldığı ve hangi üniversitelerin aday kabul edeceği de adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 DGS ek tercih dönemine dair araştırmalar hız kazandı. Yerleşemeyen ve tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi ve tercih sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek istiyor. İşte DGS ek tercih takvimi ve kılavuzuna dair son gelişmeler…

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ÖSYM tarafından yapılacak duyuru kapsamında belli olacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu da yayınlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.

