DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

2025 DGS ek tercih dönemine dair araştırmalar hız kazandı. Yerleşemeyen ve tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi ve tercih sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek istiyor. İşte DGS ek tercih takvimi ve kılavuzuna dair son gelişmeler…
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.