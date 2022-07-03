DGS sınav yorumları 2022: DGS sınav soruları zor muydu, kolay mı? İşte adayların sosyal medyada paylaştığı yorumlar!

DGS sınav yorumları ve sorulara ilişkin analizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın hemen ardından gündeme geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı, vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıması adına düzenleniyor. Öte yandan "2022 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sayısal ve Sözel sorulardan oluşan sınava ilişkin detaylar bu noktada merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar...
Sınavın sona ermesinin ardından adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar haberimizde olacaktır.
DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.
DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
ÖSYM ADAYLARI UYARDI!
ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;
"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."
ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.