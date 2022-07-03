DGS sınav yorumları 2022: DGS sınav soruları zor muydu, kolay mı? İşte adayların sosyal medyada paylaştığı yorumlar!

DGS sınav yorumları ve sorulara ilişkin analizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın hemen ardından gündeme geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı, vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıması adına düzenleniyor. Öte yandan "2022 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sayısal ve Sözel sorulardan oluşan sınava ilişkin detaylar bu noktada merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar...