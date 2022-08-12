DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih maratonu başlayacak. DGS tercihleri DGS tercih kılavuzu bilgilerine göre yapılacak olup işlemler ÖSYM AİS ekranından sağlanacak. DGS tercih kılavuzunda 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.