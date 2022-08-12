Temmuz ayında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları, 11 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS yerleştirme işlemleri gündemdeki yerini aldı. DGS tercih robotu ile dikey geçiş taban puanları ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı merak ediyor. Bu noktada üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, ''DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltiyor? Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM ile DGS tercih tarihleri ve tüm detaylar…