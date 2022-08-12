Haberler Yaşam Haberleri DGS TERCİH TARİHLERİ 2022: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:47

DGS TERCİH TARİHLERİ 2022: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları, geçtiğimiz gün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercihleri için geri sayıma geçti. Bu noktada 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, DGS tercih tarihleri için ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM AİS ile DGS tercih robotu…

DGS TERCİH TARİHLERİ 2022: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

Temmuz ayında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları, 11 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS yerleştirme işlemleri gündemdeki yerini aldı. DGS tercih robotu ile dikey geçiş taban puanları ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı merak ediyor. Bu noktada üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, ''DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltiyor? Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM ile DGS tercih tarihleri ve tüm detaylar…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 DGS tercih tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih işlemleri öncesinde DGS taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve diğer detayların yer aldığı DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı.

Tercihlerin öncesinde gelecek kılavuz adımları takip edilerek işlemler gerçekleştirilecek.

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DGS TERCİH TARİHLERİ 2022: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM'de!
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