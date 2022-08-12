Temmuz ayında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları, 11 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS yerleştirme işlemleri gündemdeki yerini aldı. DGS tercih robotu ile dikey geçiş taban puanları ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı merak ediyor. Bu noktada üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, ''DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltiyor? Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM ile DGS tercih tarihleri ve tüm detaylar…
2022 DGS tercih tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercih işlemleri öncesinde DGS taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve diğer detayların yer aldığı DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı.
Tercihlerin öncesinde gelecek kılavuz adımları takip edilerek işlemler gerçekleştirilecek.