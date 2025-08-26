DGS tercihleri ne zaman, başladı mı? Gözler ÖSYM’de! DGS tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için geri sayım başladı.ÖSYM duyurularını yakından takip eden adaylar yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları ve kontenjanlarını inceleyecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...