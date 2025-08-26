Haberler Yaşam Haberleri DGS tercihleri ne zaman, başladı mı? Gözler ÖSYM'de! DGS tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.8.2025 08:04

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar lisans programlarına geçiş yapmak için tercih yapacak. Tercih süreci her yıl olduğu gibi 2025 DGS tercih kılavuzunun ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmasıyla başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için geri sayım başladı.ÖSYM duyurularını yakından takip eden adaylar yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları ve kontenjanlarını inceleyecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, DGS tercih takvimi ile birlikte resmi tercih dönemini duyuracak. Adaylar, açıklanacak tarihler doğrultusunda tercih ekranına giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinde lisans programlarının kontenjanları, taban puanları ve başvuru koşulları büyük önem taşıyacak.

Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlıyor.

Bu kapsamda tercihlerin Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJAN LİSTESİ

Her yıl olduğu gibi 2025 DGS tercih kılavuzu da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuzda, adayların tercih edebileceği üniversite bölümleri, kontenjan bilgileri ve geçen yılın taban puanları yer alacak. Böylece öğrenciler tercihlerini yaparken geçmiş yıllara ait verilerden faydalanabilecek.

2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

