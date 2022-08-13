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Giriş Tarihi: 13.8.2022 08:00

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. Önlisanstan lisansa geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bu sınavdan iyi not alıp açılan kontenjanlar doğrultusunda üniversitelere girmek istiyor. Bu sebeple adaylar DGS tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM duyuru geldi mi sorusunu soruyor. DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlanmasıyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı tercihleri de başlayacak. DGS taban puanları da yakın tarihte açıklanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS tercih kılavuzu ve diğer detaylar!

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

DGS tercihleri için nefesler tutuldu ve 2 yıllık üniversite bölümlerini 4'e tamamlamak isteyen öğrenciler heyecanla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustosta açıklandı. Buna göre DGS taban puanlarına göre öğrenciler kontenjan açılmış üniversitelere kayıt olacak. Bu sebepler DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sürekli olarak yöneltiliyor. DGS tercih kılavuzu 2022 için bekleyiş sürüyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve sıra tercihlerde.

ÖSYM henüz DGS tercihleri 2022 için bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz senenin tercih tarihlerine bakıldığında yine DGS sonuçları 11 Ağustosta açıklandığını görüyoruz.

DGS tercihleri 2021 – 2022 yılı için 15 Eylül tarihinde başladı. Bu yıl için de aynı mantığı kurarsak DGS tercihlerinin eylülde başlaması bekleniyor. Lakin dediğimiz gibi konu ile ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİH EKRANI

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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