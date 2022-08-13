DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve sıra tercihlerde.

ÖSYM henüz DGS tercihleri 2022 için bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz senenin tercih tarihlerine bakıldığında yine DGS sonuçları 11 Ağustosta açıklandığını görüyoruz.

DGS tercihleri 2021 – 2022 yılı için 15 Eylül tarihinde başladı. Bu yıl için de aynı mantığı kurarsak DGS tercihlerinin eylülde başlaması bekleniyor. Lakin dediğimiz gibi konu ile ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.