DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

DGS tercihleri için nefesler tutuldu ve 2 yıllık üniversite bölümlerini 4'e tamamlamak isteyen öğrenciler heyecanla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustosta açıklandı. Buna göre DGS taban puanlarına göre öğrenciler kontenjan açılmış üniversitelere kayıt olacak. Bu sebepler DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sürekli olarak yöneltiliyor. DGS tercih kılavuzu 2022 için bekleyiş sürüyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar!
DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve sıra tercihlerde.
ÖSYM henüz DGS tercihleri 2022 için bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz senenin tercih tarihlerine bakıldığında yine DGS sonuçları 11 Ağustosta açıklandığını görüyoruz.
DGS tercihleri 2021 – 2022 yılı için 15 Eylül tarihinde başladı. Bu yıl için de aynı mantığı kurarsak DGS tercihlerinin eylülde başlaması bekleniyor. Lakin dediğimiz gibi konu ile ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.