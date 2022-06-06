Dicle Nehri’nde boğulan 3 lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalkan, öğrencisi Yetişgin'in son olarak bir ay önce yanına gelip, doktor olmak istediğini söylediğini aktararak bunun üzerine öğrencisine, "Sana inanıyorum, hedefine ulaşacaksın." dediğini kaydetti.

Yetişgin'in 2023'te tekrar Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkeyi temsil etmek için çok çalışacağını ifade ettiğini anlatarak, "Çok başarılı bir öğrencimizdi. Kaybettiğimizden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

12. sınıf öğrencisi Enes Can'ın (17) cenazesi de memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi. Can ailesinin 8 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen Enes Can'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.