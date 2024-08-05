Difenbahya yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

Çanakkale'de Hülya Kalaycı Unutur'un Hollanda ve ABD'den getirdiği difenbahya bitkisi yapraklarıyla ortaya çıkan eserler, 10 Ağustos'a kadar Asos'taki galerisinde sergilenecek.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, 25 yıldır kurutulmuş difenbahya yapraklarına yeniden hayat verdiğini söyledi. ABD'den getirttiği yapraklar üzerine işlediği desen ve motiflerle oluşturduğu çalışmaların sanat tutkunlarının ilgisini çektiğini dile getiren Unutur, özellikle üç dini temsil eden motiflerin bulunduğu eserlerin bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerce beğenildiğini anlattı. Daha çok islami motifler ve ayetler üzerine çalışmalar yapan Unutur'un eserleri de Kraliçe Elizabet'in ve İspanya Kraliçesi Sofia'nın koleksiyonları arasında.Kalaycı'nın "Yapraklarda 25. Yıl Sergisi" Asos'taki sanat galerisinde 10 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.