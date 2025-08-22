Dijital ekranlar göz yorgunluğunu tetikliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Arif Koytak, iki saatten fazla dijital ekrana bakan kişilerde görme bozukluğu, baş ağrısı ve odaklanma sorunlarına yol açan "göz yorgunluğu sendromu"nun görüldüğünü söyledi. Koytak, son 15-20 yıldır günlük yaşamda dijital ekranların hayatın merkezine yerleştiğini belirterek, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlara uzun süre dikkatli bakmanın göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını anlattı. "Dijital göz yorgunluğu sendromu"nun en sık görülen belirtisinin göz kuruluğu şikâyeti olduğunu ifade eden Koytak, gözde yanma, batma, yabancı cisim hissi, kızarıklık ve kaşıma ihtiyacının yanı sıra odaklanma güçlüğü, geçici veya sürekli bulanık görme, ağırlık hissi, uyku hali, ağrı ile baş ağrısının da yaygın görüldüğünü söyledi.