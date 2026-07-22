Dijital güvenlikte yeni dönem: Uygulamayı açmadan kanıt kaydetme özelliği!

EN FAZLA ŞİKAYET SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA YAPILDI

HAYAT 112'ye toplam 12 bin 268 ihbar oluşturuşturuldu. En fazla iletilen 5 olay türünde ise sıra olay türü tekil vaka adedi olarak sahipsiz sokak hayvanları 4 bin 585, hatalı park bin 809, trafik ihlalleri bin 132, ekip/yardım talebi 816, gürültü 708 olarak dikkat çekti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN "KIRMIZI KOD" TAKİBİ

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik ihbarlar yerel yönetimlere iletildi. Sistem, çözümsüzlüğü önlemek adına bir takip mekanizması barındırıyor. Eğer hayvanlar birkaç gün içinde toplanmazsa, bu durum HAYAT 112 merkezine "Kırmızı kodla müdahale edilmedi" uyarısı olarak düşüyor ve yerel yönetimler harekete geçene kadar sistemde kalıyor.

İHBARDA MEGAKENT İLK SIRADA

En fazla ihbarın yapıldığı şehir 3 bin 323 ile İstanbul olurken, megakenti sırayla başkent Ankara 991, İzmir 868 Bursa 471 ve Kocaeli 400 ihbarla ilk beş sırayı aldı.

GÜÇ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ: 8 KÖŞELİ KOORDİNASYON YILDIZI

Bakanlığın acil durum organizasyon kabiliyetini yansıtan uygulamanın logosu da özel bir anlam taşıyor. Kurumlar arası bağı temsil eden bu logoda; Pusula Formu yön göstericiliği, güveni ve hızlı refleksleri; Beyaz Komuta Halkası 112'nin merkezi komuta ve koordinasyon gücünü; 8 Köşeli Yıldız ise hız, güven, sağlık, isabet, koordinasyon, hazırlık, yerlilik ve erişilebilirlik ilkelerini temsil ediyor.

OKULLARDA TEK TUŞLA GÜVENLİK VE GENİŞLETİLMİŞ MENÜLER

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılar sonrası tedbirleri artıran İçişleri Bakanlığı, uygulamaya "Okul Acil" modülünü ekledi. Öğretmenler artık akıllı telefonları veya entegre edilmiş akıllı saatleri üzerinden tek dokunuşla acil ihbar verebiliyor. Genişletilen menüde yer alan diğer başlıklar ise şunlar: Trafik kazaları tutanak tutmak için değil, kaza tipine en uygun ekibin hızla yönlendirilmesi için; yangınlar, "Orman" ve "Bina İçi" olarak iki ayrı sekmeden spesifik bildirim imkanı; diğer ihbarlar terör, kaçakçılık, düzensiz göç, cinsel saldırı ve intihar girişimi gibi hayati durumlar.

KADES VE UYUMA ARTIK TEK ÇATIDA

Kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması UYUMA, Hayat 112 çatısı altında birleştirildi. KADES'in akıllı saatlere tam entegrasyonu sağlandı. Ayrıca "Yakınımda Ne Var" modülü ile en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocakları harita üzerinden tek tıkla bulunabiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ GÜVENDE: GİZLİ İHBAR SEÇENEĞİ

İhbarcıların güvenliğini ön planda tutan sistem, KVKK standartlarına tam uyumlu çalışıyor. İsteyen vatandaşlar "ihbarımı gizli tut" seçeneğini işaretleyerek kimliklerini ifşa etmeden suçla mücadeleye destek verebiliyor. Panik anlarında dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyenler için ekrandaki "112 Acil" butonu, anında sesli çağrı merkezine bağlanma imkanı sunuyor.

AFET ANINDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM: OTOMATİK "GÜVENDEYİM" MESAJI

Uygulama, doğal afetlerde yaşanan iletişim kopukluklarına son verecek. Kullanıcılar belirledikleri 5 il ve 5 ilçe için sel, aşırı yağış gibi anlık uyarılar alabiliyor. 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde depremin merkez üssüne 100 kilometre yarıçapında bulunan vatandaşlara anında "İyi misin?" mesajı gidiyor. Kullanıcının sisteme kaydettiği 5 yakınına otomatik olarak "Merak Etmeyin o Güvende" SMS'i iletiliyor, böylece afet anlarındaki hat yoğunluğunun önüne geçiliyor. Dış destek alınmadan, Türk mühendislerince yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamada şu an İngilizce dil desteği bulunurken, yakında yeni dillerin de ekleneceği belirtiliyor.

HAYAT KURTARAN EKSTRA ÖZELLİKLER

Olası bir afet anındaki kargaşayı önlemek için uygulamaya eklenen hayati fonksiyonlar da var. Acil toplanma alanları en yakın toplanma alanını harita üzerinde gösteriyor. Yüksek frekanslı ses enkaz altında kalan vatandaşların alarm butonuyla çıkardığı ses, ekiplerin saniyeler içinde konuma ulaşmasını sağlıyor. Köpek frekansi, sadece arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği (insan kulağının algılamadığı) özel ses dalgalarıyla köpekler hedefe yönlendiriyor. Mors alfabesi sesli iletişimin imkânsız olduğu anlarda, cihaz yardımıyla Mors kodu kullanılarak hızlıca acil yardım çağrısı gönderilebiliyor. Uygulamada güvenlik gerekçesiyle arama noktalarının tam konumu verilmese de, güzergâh boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği önceden bildiriliyor. Sürücüler için tuzak radar kurulmadığının en net göstergesi olarak uygulama dikkat çekiyor.