Dijital müstehcenliğe ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 44 ilde "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 214 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 99'u tutuklanırken 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin; sosyal medya platformlarında sahte "ürün satışı" ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemleri kurdukları, para nakline aracılık ettikleri, çocuklara ait müstehcen içerikler barındırdıkları belirlendi.Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek kişisel verilerini ele geçirdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Operasyonlarda 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. 20 milyon Türk lirası değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu.