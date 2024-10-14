Dijital tehlikeye karşı anne babalara 7 uyarı

Sosyal medya, iletişim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda yaşamımızı kolaylaştırsa da özellikle bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında ciddi zararlara neden olabiliyor. Özellikle, çocuk ve gençlerin erken yaşlarda internet ve sosyal medya kullanmaya başlaması, pek çok ebeveyni endişelendiriyor. İnternette zorbalık, istismar ve ruh sağlığının bozulması en çok korkulan konuların başında geliyor. Independent, uzmanların tavsiyelerine dayanarak ebeveynler için 7 adımda çocukları sosyal medyada güvenli tutma rehberine yer verdi. Çocukları sosyal medyada güvenli tutmak için öncelikle kendiniz ona rol model olun. Neyin tehlikeli olduğunu anlamak için önce siz aynı platformları kullanarak tanıyın. İşte o tavsiyeler şöyle:Platformlara üye olmadan önce yaşayabilecekleri sorunlar hakkında bilgi edinmelerini sağlar.Kendinize sosyal medya kısıtlamaları koyun.Tehlikelerin önüne geçmeye yardımcı olur.Bilgilerinin yayılmasını veya zorbalığa maruz kalma riskini azaltır.Kullandığı uygulamalardaki riskli durumların önüne geçebilirsiniz.Kişisel bilgiler paylaşılmışsa önlem almaya yardımcı olur.Ebeveynleri bilgilendiren siteleri takip edin.