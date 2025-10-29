Dilan Çıtak Survivor’a mı gidiyor? Acun Ilıcalı açıkladı! Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Işıl Çıtak, babası ise ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'tir. Müzik eğitimine erken yaşta başlayan Çıtak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde %50 bursla eğitim gördü. Lise yıllarında keman, piyano ve şan dersleri alarak sanat alanında kendini geliştirdi.

Üniversite eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan sanatçı, ardından müzik ve dil eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi.

Sanat yaşamına aktif şekilde devam eden Dilan Çıtak Tatlıses, günümüzde hem şarkıcı hem de müzik eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında müzisyen Levent Dörter ile evlendi.