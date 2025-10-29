Dilan Çıtak Survivor’a mı gidiyor? Acun Ilıcalı açıkladı! Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Survivor 2026'da heyecan dorukta! Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni isimleri açıkladı. Bayhan ve Keremcen'in ardından yarışmaya katılan isim, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu. Peki, Dilan Çıtak Survivor'a mı gidiyor? Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak bir ismi daha açıkladı. Şarkıcı Bayhan ve Keremcen'in ardından İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de Survivor 2026'da yer alacak.
Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Işıl Çıtak, babası ise ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'tir. Müzik eğitimine erken yaşta başlayan Çıtak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde %50 bursla eğitim gördü. Lise yıllarında keman, piyano ve şan dersleri alarak sanat alanında kendini geliştirdi.
Üniversite eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan sanatçı, ardından müzik ve dil eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi.
Sanat yaşamına aktif şekilde devam eden Dilan Çıtak Tatlıses, günümüzde hem şarkıcı hem de müzik eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında müzisyen Levent Dörter ile evlendi.