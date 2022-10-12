Dilara Köç soruşturmasında çarpıcı detaylar

Erzurum'da bir kafede garson olarak çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç ve yanındaki bazı çalışma arkadaşları, patronlarına giderek işletmede müdürlük yapan Ali Koldan'ın çalıştırılması halinde kendilerinin çalışmayacağını söyledi. Kafede Ali Koldan ile sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez'in birlikte otururken fotoğrafları çekilmiş bu fotoğraflar Ali Koldan'ın resmi nikahlı eşine gönderilmişti. Bu durumdan Dilara Köç sorumlu tutuluyordu. İşletme sahibinin bir grup çalışanın Ali Koldan ile ilgili bu şikayeti duyması üzerine Ali Koldan ile konuştu. Konuşmanın ardından Dilara ile buluşan Ali Koldan arasında çıkan tartışma sonrası Dilara Köç işten ayrıldı.

Dilara ile birlikte birkaç arkadaşı daha işi bıraktı. Bu durumdan rahatsız olan İsmail isimli işletme patronu Ali Koldan'a tepki gösterince Koldan'da sevgilisini arayıp başına gelenleri anlattı. İşletmede çıkan olaylar sonrası genç kızın eski sevgilisi olan Bedirhan Ö.'nün cep telefonunda bulunan müstehcen fotoğraflarla şantaj yapan Ali Koldan'ın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Çağla Fatmanur Eğilmez, Dilara'ya tehdit mesajları göndermeye başladı. Bir arkadaşını Dilara Köç ile konuşmaya gönderen Eğilmez o anları açık bulunan cep telefonundan dinledi. Yaşanan gelişmelerden iyice bunalan ve Ali Koldan ile Çağla Fatmanur Eğilmez'in baskısına maruz kalan Köç, olay gecesi telefonunu ve montunu bıraktı ve ağlaya ağlaya evden çıktı. Minibüsle Palandöken ilçesinde bir inşaata giden Köç, kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Köç'ün intihar ettiği inşaata tek başına girerken görüntüleri tespit edildi.

Olay sonrası Erzurum Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri düğmeye bastı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen Bedirhan Ö. Ali Koldan, Şeymanur C. Ve Çağla Fatmanur Eğilmez gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarda Eğilemez dışındaki diğer 3 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 yaşındaki Eğilmez'in Köç'e tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Telefonunda tehdit mesajları da ele geçirilen Eğilmez, 'Şantajla intihara sürükleme' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, cep telefonunda müstehcen fotoğrafları tespit edilen Bedirhan Ö.'nün telefonuna da el koyarak incelemeye gönderdi. Öte yandan tutuklanan Çağla Fatmanur Eğilmez'in tehdit, yaralama, şantaj, hakaret gibi 22 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi