Dile kolay! 609 yıllık derbi

Bildiğiniz bütün derbileri unutun. Tarihin ilk derbisi 1413'te Amasya 'da oynandı. 609 yıl önce Merzifonlu Lahanacılar ile Amasyalı Bamyacılar cirit takımları arasında başlayan ezeli rekabet, bugün futbolla devam ediyor. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid 'in oğlu Çelebi Mehmed , Amasya'da şehzade olarak bulunduğu 1413-1421 yılları arasında, sipahilerin eğitimi amacıyla, kendisi ve daha sonra tahta 2. Murad olarak geçecek olan oğlu için iki alay oluşturdu. Çelebi Mehmed'in Amasyalılar'dan oluşan alayına kent bamyasıyla meşhur olduğu için "Bamyacılar", oğlunun alayına ise lahanasıyla meşhur olan Merzifonlular'dan oluştuğu için "Lahanacılar" adı verildi.İki alayın sipahilerinden oluşan takımların, her an savaşa hazır olmaları için birbirleriyle yaptıkları cirit talimi de tarihte ilk derbi oldu. Bu kıyasıya mücadele, İstanbul 'un fethinden sonra saraya da taşındı. İki takım, bazen de halka açık meydanlarda güreş, okçuluk, mızrak, top ve labut atma yarışları yaptı. Topkapı Sarayı 'ndaki cirit meydanında, cuma namazı sonrasında yapılan cirit maçlarını, padişahlar da fanatik taraftar olarak izledi. Sarayın cirit meydanına dikilen ve birinin üzerinde bamya, diğerinin üzerinde ise lahana figürü olan ve 2 takımı simgeleyen 2 anıt daha yaptırıldı.609 yıl önce başlayan o derbi rekabeti, bugün futbolla devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig 5 . Bölge 1. Grup'ta yer alan Amasyaspor (Bamyacılar) ile Merzifonspor (Lahanacılar), dün tarihin en eski derbisinde, ligin bitmesine 3 hafta kala bir kez daha karşı karşıya geldi. Amasya 12 Haziran Stadyumu 'ndaki karşılaşmaya 41 puanla lider olarak çıkan Lahanacılar, 3-3 berabere biten maçta, 40 puanla ikinci sırada yer alan Bamyacılar'la puanları paylaştı.