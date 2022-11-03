Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede oynanıyor?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının nerede ve hangi ülkede oynanacağı belli oldu. Kritik mücadele öncesi maçın yayın kanalı, hangi ülkede oynandığı ve nerede olduğu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak. Peki Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede, hangi statta oynanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede oynanıyor?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6'ıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda, 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı (Bu akşam) oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.