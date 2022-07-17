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Giriş Tarihi: 17.7.2022 09:32 Son Güncelleme: 17.7.2022 09:47

Dinlenme tesisinde büyük yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinin market bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin yakındaki akaryakıt istasyonu ve ormanlık alana sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.

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Dinlenme tesisinde büyük yangın

Seydişehir-Antalya karayolunun 25'inci kilometresindeki Tınaztepe mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin market bölümünde sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dinlenme tesisinde büyük yangın | Video

Alevler çoğunluğu ahşap malzemeden yapılan restoran bölümüne sıçradı.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin dinlenme tesisi içerisinde bulunan akaryakıt istasyonuna ve etrafındaki ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın, korkulan olmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri sürüyor.

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Dinlenme tesisinde büyük yangın
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