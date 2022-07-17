Seydişehir-Antalya karayolunun 25'inci kilometresindeki Tınaztepe mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin market bölümünde sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Dinlenme tesisinde büyük yangın | Video
Alevler çoğunluğu ahşap malzemeden yapılan restoran bölümüne sıçradı.
İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin dinlenme tesisi içerisinde bulunan akaryakıt istasyonuna ve etrafındaki ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın, korkulan olmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri sürüyor.