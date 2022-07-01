Diş Eti Çekilmesi Neden Olur? Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer Ve Tedavi Edilir, Çözümü Nedir?

Diş eti çekilmesi, hafife alınmayacak türden bir problemdir. Çünkü ağız ve dişlerde ciddi enfeksiyonlar oluşturabilecek türden bir hastalıktır. Bunu önlemenin ise bazı yolları bulunmaktadır. Yazımızda bu çözüm yollarından bahsedeceğiz. Ayrıca diş çekilmesi, birçok komplikasyonu beraberinde getirebilecek türden bir hastalıktır. Bu neden erken tedavi önemlidir. Peki, diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir ve çözümü nedir? Gibi soruların yanıtı yazımızda…

Diş Eti Çekilmesi Nedir, Nasıl Önlenir?

Diş eti çekilmesi, dişlerin çevresindeki yumuşak dokuya zarar veren ve ilerleyen aşamalarda bireyin dişlerini destekleyen kemiğe büyük hasarlar verebilen ciddi diş eti enfeksiyonudur. Diş eti çekilmesi genelde ağız temizliği ve bakımının kötü olması durumunda oluşmaktadır. Günlük diş fırçalamayla ve fırçalamanın ardından diş ipi yardımıyla dişlerin arasının temizlenmesi durumunda diş eti çekilmesi hastalığı büyük ölçüde önlenmiş olunur.

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur?

Diş eti çekilmesinin en büyük nedeni ağız ve diş sağlığını korunmamasından yani iyi bakılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda diş çevresinde oluşan plakların etrafında oluşan bakteriler bu hastalığın ilk aşamasıdır. Eğer hala tedavi edilmezse diş taşları birikir ve diş eti iltihapları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise diş tabanı etrafı tahriş olur. Devam eden diş iltihabı ise zamanla diş eti çekilmesine neden olur. Diş eti çekilerek içerisine bakteri dolar. Bu durumda da birçok enfeksiyon oluşmaktadır.

Diş Eti Çekilmesi Tedavi Edilmezse Ne olur?

Diş eti çekilmesinin son aşamasında diş eti içine çöker ve içerisi bakteriyle dolar. Bu durumda tedavi edilmezse eğer hem doku kaybı hem de kemik kaybı oluşur. Sonuçta da dişler dökülmektedir. Sürekli iltihaplanma durumunda ise bireyin bağışıklık sistemi zorlanacağından birçok komplikasyon gelişebilir. Bunun en büyük örneği diş ve çene kemiği kaybıdır. Ayrıca iltihap başka yerlere de sıçrayabilir.

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti çekilmesi çok ciddi bir problem olduğu için kesinlikle diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Burada hastanın yapacağı şey ağız ve diş sağlığını korumak içinden elinden geleni yapması gerekmektedir.

Eğer çok ilerlememişse diş hekimi basit prosedürler çerçevesinde bu hastalığı önleyebilmektedir. Bunu ise diş çevresinde oluşan diş taşı ve bakterileri temizleyerek gerçekleştirmektedir.

Eğer hastalık ilerlemişse; lep ameliyatı, yani cep küçültme ameliyatı gerçekleştirilebilir. Diş hekimi, diş etine küçük kesiler yapar, böylece diş eti dokusunun bir bölümü geri kaldırılabilir ve daha etkili temizleme ve kök düzeltme için kökleri açığa çıkarabilir. Ayrıca bakterilerin yok edilmesi için antibiyotik tedavisini de başlanmaktadır.

Periodontitis Nedir?

Diş eti çekilmesinin diğer adı da periodontitistir. Genelde tıpta diş eti hastalığı olarak adlandırılan bu hastalığa periodontitis de denmektedir. Bu hastalığın oluşum ve tedavi süreçlerinden yukarıda bahsetmiştik.