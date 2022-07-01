Haberler Yaşam Haberleri Diş Eti Çekilmesi Neden Olur? Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer Ve Tedavi Edilir, Çözümü Nedir?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:14 Son Güncelleme: 1.7.2022 12:14

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur? Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer Ve Tedavi Edilir, Çözümü Nedir?

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur? Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer Ve Tedavi Edilir, Çözümü Nedir?

Ağız ve diş sağlığını korumak oldukça önemlidir. Çünkü ağız bölgesinde oldukça önemli sinirler geçmektedir. Ayrıca ağız ve diş sorunları zamanla tat duyularını dahi etkilemektedir. Ağız temizliği ve bakımı kötü olduğu durumlarda diş eti çekilmesi görülebilmektedir. Bu tarz hastalıklar oldukça ciddidir. Çünkü bu tarz hastalıklarda ciddi enfeksiyonlar gelişebilmektedir. Buna göre diş eti çekilmesi nedeni nedir ve nasıl geçer? Sorularının cevabı…

Diş eti çekilmesi, hafife alınmayacak türden bir problemdir. Çünkü ağız ve dişlerde ciddi enfeksiyonlar oluşturabilecek türden bir hastalıktır. Bunu önlemenin ise bazı yolları bulunmaktadır. Yazımızda bu çözüm yollarından bahsedeceğiz. Ayrıca diş çekilmesi, birçok komplikasyonu beraberinde getirebilecek türden bir hastalıktır. Bu neden erken tedavi önemlidir. Peki, diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir ve çözümü nedir? Gibi soruların yanıtı yazımızda…

Diş Eti Çekilmesi Nedir, Nasıl Önlenir?

Diş eti çekilmesi, dişlerin çevresindeki yumuşak dokuya zarar veren ve ilerleyen aşamalarda bireyin dişlerini destekleyen kemiğe büyük hasarlar verebilen ciddi diş eti enfeksiyonudur. Diş eti çekilmesi genelde ağız temizliği ve bakımının kötü olması durumunda oluşmaktadır. Günlük diş fırçalamayla ve fırçalamanın ardından diş ipi yardımıyla dişlerin arasının temizlenmesi durumunda diş eti çekilmesi hastalığı büyük ölçüde önlenmiş olunur.

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur?

Diş eti çekilmesinin en büyük nedeni ağız ve diş sağlığını korunmamasından yani iyi bakılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda diş çevresinde oluşan plakların etrafında oluşan bakteriler bu hastalığın ilk aşamasıdır. Eğer hala tedavi edilmezse diş taşları birikir ve diş eti iltihapları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise diş tabanı etrafı tahriş olur. Devam eden diş iltihabı ise zamanla diş eti çekilmesine neden olur. Diş eti çekilerek içerisine bakteri dolar. Bu durumda da birçok enfeksiyon oluşmaktadır.

Diş Eti Çekilmesi Tedavi Edilmezse Ne olur?

Diş eti çekilmesinin son aşamasında diş eti içine çöker ve içerisi bakteriyle dolar. Bu durumda tedavi edilmezse eğer hem doku kaybı hem de kemik kaybı oluşur. Sonuçta da dişler dökülmektedir. Sürekli iltihaplanma durumunda ise bireyin bağışıklık sistemi zorlanacağından birçok komplikasyon gelişebilir. Bunun en büyük örneği diş ve çene kemiği kaybıdır. Ayrıca iltihap başka yerlere de sıçrayabilir.

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti çekilmesi çok ciddi bir problem olduğu için kesinlikle diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Burada hastanın yapacağı şey ağız ve diş sağlığını korumak içinden elinden geleni yapması gerekmektedir.

Eğer çok ilerlememişse diş hekimi basit prosedürler çerçevesinde bu hastalığı önleyebilmektedir. Bunu ise diş çevresinde oluşan diş taşı ve bakterileri temizleyerek gerçekleştirmektedir.

Eğer hastalık ilerlemişse; lep ameliyatı, yani cep küçültme ameliyatı gerçekleştirilebilir. Diş hekimi, diş etine küçük kesiler yapar, böylece diş eti dokusunun bir bölümü geri kaldırılabilir ve daha etkili temizleme ve kök düzeltme için kökleri açığa çıkarabilir. Ayrıca bakterilerin yok edilmesi için antibiyotik tedavisini de başlanmaktadır.

Periodontitis Nedir?

Diş eti çekilmesinin diğer adı da periodontitistir. Genelde tıpta diş eti hastalığı olarak adlandırılan bu hastalığa periodontitis de denmektedir. Bu hastalığın oluşum ve tedavi süreçlerinden yukarıda bahsetmiştik.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Yeni rakam belli oluyor: Asgari ücrete ara Temmuz zammı ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
ARKADAŞINA GÖNDER
Diş Eti Çekilmesi Neden Olur? Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer Ve Tedavi Edilir, Çözümü Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA