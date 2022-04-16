Dışarıya çıkmaya korkuyorum

Konya'da eski patronu Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşının işkencesine maruz kalan Demet A., yaşadığı travmayı üzerinden atmaya çalışıyor. Dışarıya çıkmaya korktuğunu söyleyen Demet A., kendisine işkence eden kişilerin dışarıya çıkacağı düşüncesinin kendisini ürküttüğünü söyledi.Geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 21 yaşındaki Demet A. ile 27 yaşındaki iç mimar Merve K.'ya bir rezidansta işkence etmişti. Genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp cinsel istismarla tehdit eden 3 şüpheli, Demet A.'ya yaptıkları eylem nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ancak Merve K.'ya yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı'nın şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılıp, tutuklanmalarına yönelik yaptığı itiraz mahkemece kabul edilmiş, işkence çetesi Demet A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklanmıştı.SABAH'a konuşan Demet A. tutuklama kararının biraz olsun kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Dışarıda can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden çıkmaya korkuyorum. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor. İtiraz üzerine tutuklanmaları biraz da olsa beni mutlu etti. Olması gereken buydu. Onların cezalarını çekmesini istiyorum. Ben onlar yüzünden insanların yüzüne bakamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum. İnsanlarla iletişimim koptu" dedi.Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç kızların yaşadığı travmaya kayıtsız kalmadı. Bakanlığa bağlı ekiplerin işkence mağduru genç kızlara ulaşarak yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psikolojik destek vermeye başladıkları belirtildi.Olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin cezaevine girdikten sonra işkence ettikleri iki kişiden biri olan Merve K.'ya aracı olan bir kişi ile ulaşarak şikâyetinden vazgeçmesi için 500 bin TL para teklif ettiği ileri sürüldü. Ancak genç kadının bu teklifi reddedip şikâyetinde ısrarcı olduğu öğrenildi.