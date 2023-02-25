Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mahmut Celalettin Ökten öğrenci yurdunda konaklayan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralıları ziyaret etti.

Çavuşoğlu, yaralılarla sohbet ederek, dotorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Mahmut Celalettin Ökten öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle bir araya gelen Çavuşoğlu, depremzedelere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.