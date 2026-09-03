Haberler Yaşam Haberleri Dışişleri'nden GKRY'nin iddialarına sert tepki: 'TSK adanın tamamına barışı getirdi'
Giriş Tarihi: 3.09.2026 18:11 Son Güncelleme: 3.09.2026 18:45

Dışişleri'nden GKRY'nin iddialarına sert tepki: "TSK adanın tamamına barışı getirdi"

Dışişleri Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması" fikirne sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SABAH İNTERNET
Dışişleri’nden GKRY’nin iddialarına sert tepki: TSK adanın tamamına barışı getirdi
  • ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiği öğrenilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada'nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir.

Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır.

AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir.

AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ #TÜRKİYE #AB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri'nden GKRY'nin iddialarına sert tepki: "TSK adanın tamamına barışı getirdi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA