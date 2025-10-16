DİYANET HAC KURALARI BEKLENİYOR! 2026 Hac kuraları ne zaman ve nerede çekilecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026 yılı hac kurası için hazırlıklar hız kazanırken, hacı adaylarının heyecanı artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, önümüzdeki günlerde hac kura çekimi ve kesin kayıt takvimini resmen duyuracak. Peki, 2026 hac kurası hangi tarihlerde yapılacak ve kesin kayıt işlemleri nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimi tarihini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında gerçekleştirildiği görülüyor.
2025 yılında kura çekimi 31 Ekim'de yapılmıştı. Bu nedenle 2026 için de benzer bir dönemde, sonbahar aylarında kura çekiminin gerçekleşmesi bekleniyor. Hacı adaylarının merakı, önümüzdeki açıklamaya odaklanmış durumda.
Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor.
Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz
Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.
e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.
Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.
Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.