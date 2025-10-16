DİYANET HAC KURALARI BEKLENİYOR! 2026 Hac kuraları ne zaman ve nerede çekilecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026 HAC KURALARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimi tarihini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında gerçekleştirildiği görülüyor.

2025 yılında kura çekimi 31 Ekim'de yapılmıştı. Bu nedenle 2026 için de benzer bir dönemde, sonbahar aylarında kura çekiminin gerçekleşmesi bekleniyor. Hacı adaylarının merakı, önümüzdeki açıklamaya odaklanmış durumda.