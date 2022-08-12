Haberler Yaşam Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İsrail Müslümanların dağınık görünümünden cesaret alıyor’
Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:10 Son Güncelleme: 12.8.2022 13:48

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İsrail Müslümanların dağınık görünümünden cesaret alıyor’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki gösterdi. Erbaş, “Yıllardır kanayan yaramız olan Filistin, bugünlerde yine işgalci İsrail’in haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarına maruz kalmaktadır. İşgalci zihniyet, dünyanın sessizliğinden ve Müslümanların dağınık görünümünden aldığı cesaretle Gazze’de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu zihniyet, sözüm ona “güvenlik politikası” adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İsrail Müslümanların dağınık görünümünden cesaret alıyor’

Prof. Dr. Ali Erbaş bir otelde düzenlenen Uluslararası İslami Dayanışma Oyunları Sempozyumu'na katıldı. Ali Erbaş, Müslümanların birlik olması gerektiği vurgusu yaparken, "Bir vücudun azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlı ve bir tarağın dişleri gibi yan yana olması gereken Müslümanlar maalesef imamesi kopan tespih taneleri gibi her biri bir yana dağılmış vaziyettedir" dedi.

'FİLİSTİNLİ BEBEKLER GÜN YÜZÜ GÖRMEDEN ÖLÜMLE TANIŞIYOR'

İsrail'in Gazze'ye saldırısını da sert bir dille eleştiren Ali Erbaş, "İşte, Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar İslam coğrafyasının hali pürmelali ortadadır. İşte, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Libya, Somali, Suriye… İşte, ilk kıblemiz Kudüs… Yıllardır kanayan yaramız olan Filistin, bugünlerde yine işgalci İsrail'in haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarına maruz kalmaktadır. İşgalci zihniyet, dünyanın sessizliğinden ve Müslümanların dağınık görünümünden aldığı cesaretle Gazze'de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu zihniyet, sözüm ona "güvenlik politikası" adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Gözü yaşlı annelerin feryadı gök kubbeyi titretiyor. Sadece Filistin'den değil, ümmet coğrafyamızın her yerinden imdat çığlıkları yükseliyor. Altını çizerek ifade edeyim ki bugün, yetimlerin gözyaşını dindirecek, masumların kanını durduracak ve ümmet coğrafyamızı yeniden esenlik yurduna dönüştürecek bir kardeşlik şuurunu geliştirmekten ve güçlendirmekten başka çıkış yolu bulunmamaktadır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İsrail Müslümanların dağınık görünümünden cesaret alıyor’
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