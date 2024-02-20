Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Doğru bilgiyi, sade bir üslupla aktaran eser

SABAH, 10 yılda hazırlanan ve 180 Müslüman ilim insanının katkı sunduğu 8 ciltlik Temel İslam Ansiklopedisi'nin ilk kuponunu bugün okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye Diyanet Vakfı İSAM tarafından hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Erbaş, ansiklopedi hakkında bilgiler aktararak eserin önemine değindi. 69 kuponu biriktiren her SABAH okuyucusunun sahip olabileceği ansiklopedinin ilk kuponu ise bugün.SABAH, bu kapsamlı ve muhteşem eser hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile konuştu. Başkan Erbaş, eserin önemine değinerek, İslam dininin inanç esasları, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum hayatına dair ilke ve hükümlerini kuşatıcı bir şekilde ele alan Temel İslam Ansiklopedisi hakkında bilgiler verdi. Temel İslam Ansiklopedisi'nin, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM tarafından 180 ilim adamının katkılarıyla hazırlandığını belirten Başkan Erbaş, "Eser, dini konularda doğru ve kolay anlaşılır şekilde bilgi edinmek isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı. 8 ciltten ve 4400 sayfadan oluşan eser, İslam'ın mesajını sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmayı hedefledi.Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin inanç, ibadet ve yaşayış esaslarını anlatıyor. Eser, İslam dininin temel konu ve kavramlarını, Allah'a iman ve ibadet esaslarını, Kuran-ı Kerim'i, Hz. Peygamber'i, Kuran ve hadislerde adı geçen peygamberleri ve İslam tarihinde önde gelen âlimleri tanıtmayı hedefliyor. Genel okuyucuya ve özellikle de gençlere yönelik olarak sade, öğretici bir üslupla günlük dini bilgiler konusunda da kaynaklık etmeyi hedefleyen eser, ayrıca Müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalardaki dini bilgi ve öğretim ihtiyacına katkıda bulunmayı temel gaye ediniyor" dedi. İSAM'ın bu eseri anlaşılır bir dil ve üslup ile hazırladığını kaydeden Başkan Erbaş, doğru bilginin anlaşılır biçimde sunulması, konuların kadim ilim geleneğimizden istifadeyle işlenmesi, aşırılıklardan uzak durularak itidalli bir yöntemin izlenmesi, doğru bilgi yanında dini şuur kazandırılması ve dine uygun yaşamanın vurgulaması gibi ilkelerin eserin yazımında belirleyici olduğunun altını çizdi.Başkan Erbaş, ansiklopedinin, 1426 madde, 383 bilgiçizim (infografik) içerdiğini ve biyografi maddelerinin 353 kimlik kartıyla zenginleştirildiği bilgisini paylaşarak, eserdeki çalışmaların eğitimciler tarafından eğitim malzemesi olarak kullanılabileceğini kaydetti. Erbaş, eserin din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için referans olma özelliğini de göz önüne alarak eseri tüm din görevlilerine de tavsiye ettiklerini ifade etti. Moskova İslam Enstitüsü (MİE) ile ortak yürütülen bir çalışma ile Temel İslam Ansiklopedisi'nin Rusça tercüme projesinde de sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Erbaş,, tasarım ve kontrol çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanarak 8 cilt halinde Rusça konuşan dünyanın erişimine açılacağını sözlerine ilave etti.