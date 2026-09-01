Bakan Ersoy duyurdu: Diyarbakır Çayönün’de 9 bin yıllık madencilik işliği gün yüzüne çıkarıldı

HAM MADDEDEN İŞLENMİŞ ÜRÜNE ÜRETİMİN İZLERİ

Buluntuların ham maddeden yarı mamul ve işlenmiş ürüne kadar farklı üretim aşamalarını temsil etmesi, Çayönü Tepesi'nde madenciliğin yalnızca ham madde temini veya kullanımından ibaret olmadığını ortaya koydu. Yeni veriler, uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini de gösterdi.

Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımının izleri MÖ 9100'lere kadar uzanırken MÖ 6900–6800'e tarihlenen yeni işlik, bu geleneğin yaklaşık 2 bin yıllık bir süreç boyunca devam ettiğini gösteren önemli bir arkeolojik veri niteliği taşıyor.