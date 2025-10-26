Haberler Yaşam Haberleri DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.10.2025 15:03 Son Güncelleme: 26.10.2025 15:09

DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde merkez üssü belirlenen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 13,45 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı şehir genelinde hissedilirken, vatandaşlar “Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Ekim 2025 Diyarbakır depremi ile iligli son detaylar...

DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD verilerine göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 13,45 km derinlikte bir deprem kaydedildi. Kısa sürede panik yaratan sarsıntı sonrası "Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte son durum.

DİYARBAKIR DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre deprem 13.15 kilometre derinlikte meydana geldi.

İşte depreme dair tüm detaylar;

DİYARBAKIR DEPREMİ DETAYLARI

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km

ARKADAŞINA GÖNDER
DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz