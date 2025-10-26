DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DİYARBAKIR DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre deprem 13.15 kilometre derinlikte meydana geldi.

İşte depreme dair tüm detaylar;