DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Diyarbakır’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD verilerine göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 13,45 km derinlikte bir deprem kaydedildi. Kısa sürede panik yaratan sarsıntı sonrası "Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte son durum.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre deprem 13.15 kilometre derinlikte meydana geldi.
İşte depreme dair tüm detaylar;