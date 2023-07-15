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Giriş Tarihi: 15.7.2023 16:36 Son Güncelleme: 15.7.2023 16:51

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirlerinin başında anıldı

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Dicle ve Ergani ilçelerinde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri kabirlerinin başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Polis Memuru Halit Gülser ile 15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın kabirleri ziyaret edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban, Vali Ali İhsan Su ve vatandaşlarca mezarları başında anıldı.

Vali Su, beraberindeki askeri ve mülki erkânla birlikte ilk olarak şehit Polis Memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler köyündeki kabrini ziyaret etti. Su kabir başında edilen duaların ardından şehit polis Gürsel'in mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Dicle'deki kabir ziyaretinin sonrasında, 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde' şehadete eren Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki kabrini ziyaret eden Vali Su, şehidin kabri başında okunan duaların ardından şehidin ailesine başsağlığında bulundu.

Vali Su, şehit polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser'e başsağlığı dileyerek, taziye dileklerini iletti. Vali Su Şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Su, 'Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Minnetle anıyoruz. Cenabı Allah rahmet eylesin. Burada tüm şehitlerimizin şefaatlerine mazhar olsun Allah. Biz asla şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm Vatandaşlardan Allah razı olsun' dedi.

Anma programına, Vali Su, ilçe kaymakamları, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, 8. Ana Jet Üst Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirlerinin başında anıldı
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