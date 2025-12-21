Diyarbakır’da 6 aşiret ve 300 kanaat önderinin katıldığı toplantı yapıldı

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Ahmet Şorşibi Külliyesi'nde yapılan toplantıya Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği Onursal Başkanı Mehmet Şerif Temelli, Başkan Aydın Pirinççioğlu, Safa Aşireti lideri Sait Ötunç, Şeyh Ahmet Şorşibi Külliyesi yetkilisi Şeyh Fatih Önal, Şahinan Aşireti lideri Hadi Gülçer, Metina Aşireti mensubu kanaat önderi Esat Güngörür, Kalayiban, İzol ve Kulya aşireti liderleri, araştırmacı yazar Mahmut Kılınç, eski Eğil Belediyesi Başkanı Mustafa Akkul, Metina Derneği basın sözcüsü Abdülkadir Öz, iş insanı Kamil Günçiçeği ile 300'e yakın kanaat önderi katıldı. Yeni sürece dikkat çeken, Metina Aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür, "MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın desteklediği süreç bölgeye huzur getirdi. Şu anda insanlarımızın yüzüne bir canlılık gelmiş. Bundan daha güzel ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.

"AŞİRET KÜLTÜRÜ HUKUKA VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLMALI"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Araştırmacı Yazar Mahmut Kılınç; "Bölgemizde, ülkemizde, İslam aleminde yaşanan sorunlara seyirci kalamayız. Biz bu toplumun içinde yaşıyoruz ve bu toplumun dertleriyle başta bölgemizin ağaları, begleri, kanaat önderleri, şeyhleri, alimleri başta onlar olmak üzere bütün vatandaşlar olarak bu toplumun dertleriyle dertlenmemiz gerekiyor. Bu toplantımızda belki bu açıdan kıymetlidir, önemlidir. Bizim savunduğumuz aşiret anlayışı da İslam inancına bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı bir aşiret kültürüdür ve şu anda burada bulunanlar bu kültürün birer savunucusudurlar. Gençlerimizin köklerini bilmesi, kimliğini tanımaları ve bununla beraber topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirmeleri açısından aşiret ve aşiretçilik önemli bir olgudur" dedi.

"AMAÇ BÖLGEDE HUZURU GÜÇLENDİRMEK"

Metina Aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür ise toplantının amacının bölgedeki sorunların istişare yoluyla çözülmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Güngörür; "Bugün ortalama 6-7 aşiretin liderleri ve bağlı köylerin ileri gelenleri, kanaat önderleri şu anda toplantıda hazır bulunmaktalar. Toplantının amacı bizim bu bölgede bütün olumsuzlukların önüne geçebilmesi için aşiret liderlerimiz, kanaat önderlerimiz, istişare yoluyla bölgeye daha güzel bir huzur getirilmesinin arzusu için buradalar" diye konuştu.

"KIZ KAÇIRMA OLAYLARI TOPLUMSAL YARALARA DÖNÜŞÜYOR"

Bölgede kronikleşen sorunlara değinen Güngörür, kız kaçırma olaylarının ciddi toplumsal yaralar açtığını belirterek, "Mesela bu kız kaçırma olaylarında gençler birbirini severler. Erkeğin ailesi kızın ailesine gidip istiyorlar. Onlar da bilerek, bilinçli bir şekilde engel oluyorlar. Ondan sonra gençler birbirini kaçırıyorlar, gidiyorlar. Bu sefer aileler maddiyat için karşı taraftaki ailelere 5 milyon TL'ye kadar para talep ediyorlar. Artık orada güç dengesi devreye giriyor. Kim güçlüyse kazanan o olur. Ve daha sonra o para alındıktan sonra, aradan bir iki ay geçmedikten sonra o suçu işleyen gençler o kız tarafının karşısında birer kahraman haline gelir. Onlara koyunlar kesilir, kuzular kesilir, yemeğe davet edilir. Bu da çok ayıp bir şey. Biz bunların öne geçmek için buradayız" şeklinde konuştu.