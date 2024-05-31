Diyarbakır’da 9 kişi ölmüştü: Tüm firarı şüpheliler teslim oldu

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FİRARİ SANIK KALMADI

Kanaat önderleri ve kentin ileri gelenlerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Taş ve Alyamaç aileleri barışmayı kabul etti. Bismil ilçesinde bir düğün salonunda bugün gerçekleştirilecek barış töreni öncesi, aileler evlerinden Kuran-ı Kerim'in altından çıkarken, dosyada firari bulunan her iki aileden toplam 6 şüpheli de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teslim oldu. Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüldü.