Diyarbakır’da acı olay: Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü M.B. ile yanındaki Samet Bulut (15), A.B. (19), A.İ.Ş. (18), İ.B. (18) ve Tahir Şan (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Bulut ile Tahir Şan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.