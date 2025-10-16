Diyarbakır’da bir kadının şoke eden hareketleri kameraya yansıdı: Araçların önüne atladı, tekmeler savurdu yetmedi refüje uzandı!

Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, lunapark kavşağına çıkıp seyir halindeki araçların önünü kesti. Duran araçların üzerine atlayan kadın, caddede trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların üzerine yürüyüp tekmeler savuran kadın, daha sonra refüje uzandı.