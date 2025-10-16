Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da bir kadının şoke eden hareketleri kameraya yansıdı: Araçların önüne atladı, tekmeler savurdu yetmedi refüje uzandı!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:03 Son Güncelleme: 16.10.2025 15:08

Diyarbakır'da ismi öğrenilemeyen kadın, ana yol üzerine çıkıp seyir halindeki araçların önüne atladı. Kadının sergilediği ilginç hareketler dikkat çekerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İHA Yaşam
Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, lunapark kavşağına çıkıp seyir halindeki araçların önünü kesti. Duran araçların üzerine atlayan kadın, caddede trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların üzerine yürüyüp tekmeler savuran kadın, daha sonra refüje uzandı.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Burada ilginç hareketler sergilemeye devam eden kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Yaşanan olay vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

