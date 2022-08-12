Diyarbakır'da elektrikli tekne ve "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanan projelerin imza töreninde konuşan Vali Su, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki proje destekleri hakkında bilgiler paylaşan Vali Su, bugüne kadar 41 projeye 282 milyon 8 bin lira destek sağlandığını aktardı. İmza töreni gerçekleştirilen iki projenin önemine dikkat çeken Vali Su, Eğil ilçesinin turizm açısından son dönemde hızlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti. İlçenin Peygamberler kabirleriyle, Asur kalesiyle son dönemde yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini belirten Vali Su, turistlerin baraj gölünde de fosil yatıklı tekneyle gezme imkanı bulduklarını belirtti. Vali Su, Diyarbakır'ın içme suyunun bozulmaması açısından fosil yakıtlı teknelerin Nisan'dan beridir dolaşmasına izin vermediklerini belirterek, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Eğil Belediyesi'nin ortak yürüttüğü projeyle 6 elektrikli teknenin turistlerin hizmetini sunacaklarını ifade etti.

Vali Su, şöyle konuştu: "Önemli bir projedir. Projenin toplam bütçesi 14 milyon 479 bin 45 liradır. Bunun 11 milyon 483 bin 136 lirasını bakanlık desteği olarak aldık. Diğer 2 milyon 895 bin 809 lirasını da biz karşılıyoruz. Böylece orada sağlıklı içme suyu teminin devamı noktasında önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Baraj gölümüzde su kalitesinin ölçümü için de bir cihaz alıyoruz. Su kalitesinin sürekli ölçümünü gerçekleştirmiş olacağız. Böylece sağlıklı, hijyen ve temiz su içme konusundaki ihtiyaçlar karşılanmış ve suyun kirletilmemesi sağlanmış olacak. Diğer taraftan turizm açısından çevre dostu bir turizm faaliyetini de gerçekleştirmiş alacağız."

"DOM" KADINLAR İSTİHDAM EDİLECEK

Toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan Dom'lar için de program hazırladıklarını belirten Vali Su, toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik önemli projeler gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Vali Su, şunları söyledi: "İlimizde yaşayan 'Dom' olarak tabir edilen Roman vatandaşlarımızdan kadınlara yönelik bir projedir. Bu projeyle tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek bakımından alacağımız araç gereçlerle 100 kadını eğitimden geçirmiş olacağız. 18-35 yaş arası kadınları eğitimden sonra tekstil sektöründe istihdama kavuşturmuş olacağız. Çok önemli bir projedir. Bu projenin bütçesi 1 milyon 339 bin 700 liradır. Yaklaşık 1 milyon 205 bin 730 lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, 133 bin 970 lirasını da bizim desteğimiz olmak üzere bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ilimizde yaşayan Roman vatandaşlarımıza böyle güzel hizmeti sunmuş olacağız."

Konuşmanın ardından Vali Su ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral arasında sözleşme imzalandı.