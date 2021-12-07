Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:56

Diyarbakır'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

DHA
Diyarbakır’da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda öğrenci sevisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çoğu öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı.

Öğrenci servisinde bulunan çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı gerçekleşti: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA