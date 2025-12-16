Diyarbakır’da İlayda’yı öldüren katil Şırnak’a kaçmış: 5 ay sonra yakalandı!

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı.