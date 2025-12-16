Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da İlayda'yı öldüren katil Şırnak'a kaçmış: 5 ay sonra yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:13

Diyarbakır'da İlayda'yı öldüren katil Şırnak'a kaçmış: 5 ay sonra yakalandı!

Diyarbakır'da Cemal Alpaslan (30), bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda Alkaş'ı (22) canice öldürmüştü. Katil zanlısı, 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı.

Kan donduran olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.

İLAYDA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.

