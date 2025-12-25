Diyarbakır’da kahreden haber! Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Olay, dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Kayapınar ilçesindeki Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ali Bingöl, göğüs ağrısı şikayetiyle eşiyle birlikte hastaneye geldi. Hastane bahçesinde aniden fenalaşan Bingöl, acil serviste tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Bingöl, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kayapınar Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu Öğretmenimiz Ali Bingöl'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı