Diyarbakır’da kan donduran olay: Önüne gelene defalarca ateş etti! O anlar kamerada...

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, dükkana girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkarıp peş peşe ateş açan şüpheli, M.Y. ile N.K.'yi yaraladı. Daha sonra dışarı çıkan şüpheli, iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girerek tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.