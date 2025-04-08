Diyarbakır’da “Karekod Operasyonu” ile çete çökertildi

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine polis çalışma başlattı.Çalışmalarda, dolandırıcıların sahte web sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Çete, 140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ürün ücretini peşin aldılar fakat ürünleri teslim etmedikleri belirlendi. MASAK verilerine göre, çetenin bu yolla 229 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Dolandırıldığını anlayan bir vatandaş, çete üyesine 0,5 TL göndererek açıklamaya "Dolandırıcı seni bulacam oğlum 2 bin 500 TL mi geri ver yoksa sen bilirsin" yazdı.

Yine Dolandırıldığını anlayan başka bir vatandaş ise, şüpheliye 5 TL göndererek açıklamaya, "Seni çiğ çiğ yemez miyim unutma adımı" yazması vatandaşın mağduriyetini gözler önüne serdi.

5 SENEDİR YAKALANMAYAN, 413 SUÇTAN ARANAN ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Hesaplarına aktardıkları paraları banka ATM'lerinden cep telefonundan karekod okutarak çeken çete üyeleri, toplanan parayı da örgüt liderine götürdüler. 5 senedir yakalanamayan, 413 farklı suçtan aranması bulunan çete lideri H.A. için Diyarbakır'dan İstanbul'a özel bir ekip görevlendirildi. Yaklaşık 1 hafta saha çalışması yapan Diyarbakır Polisi, çete lideri H.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ, 18'KİŞİ TUTUKLANDI

Çete üyeleri tek tek tespit edildikten sonra operasyon için harekete geçildi ve adreslere baskın yapıldı. Ekipler Diyarbakır'dan koordine edilerek anlık bilgi akışı sağlandı. Hesaplarına el konularak yakalanan 18 kişilik çete, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Çete lideri H. A.'nın da aralarında olduğu 18 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.