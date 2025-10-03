Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da korkunç cinayet: Husumetlileri pusu kurup sokak ortasında öldürdü
Giriş Tarihi: 3.10.2025 09:07

Diyarbakır’da bir kişi sokak ortasında pusu kuran husumetlileri tarafından öldürüldü.

Olay sabah saat 07:30 sıralarında Bağlar İlçesinde meydana geldi. Kadın ve Doğum Hastanesi yakınlarında evden çıkan 25 yaşındaki Ufuk A., bu sırada pusu kuran husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

Adeta çapraz ateşe alınan yeni evli genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah saldırı nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için polis operasyon başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra Ufuk A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

