Diyarbakır’da markete patlayıcı atılmıştı: 2 kişi tutuklandı!

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.