Giriş Tarihi: 15.12.2025 14:33

Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir markete patlayıcı madde atılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 18 yaşından küçük 2 çocuk yakalandı. Operasyonda 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık'ta 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine, 20.00 sıralarında patlayıcı madde atılmasıyla gerçekleştirilen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" olayıyla ilgili yürütülen çalışma sürüyor.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı, 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

