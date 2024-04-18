Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.4.2024 21:56

Diyarbakır’da öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, zil çaldığı için derse girmesini isteyen öğretmenini bıçaklayan H.Ç. (18) tutuklandı

DHA

Olay, dün Bismil ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Beden Eğitimi Öğretmeni A.Ö., son derste çalan zille birlikte okul önünde gördüğü öğrenci H.Ç.'yi dersine girmesi konusunda uyardı. H.Ç., tartıştığı öğretmeni A.Ö.'ye üzerinde bulunan bıçakla saldırdı.

A.Ö. sağ bacağından hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.Ç. de gözaltına alındı. H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA